Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:03 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

        Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kayapınar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.

        Daha sonra K-12 Konteyner Kent'teki depremzedeleri ziyaret eden Özel, depremzedelerle bir araya geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        Başkan Duranay: "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutturmayacağ...
        Başkan Duranay: "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutturmayacağ...
        Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti
        Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        Yerlikaya:Tarihte benzeri görülmemiş başarıya imza attık
        Yerlikaya:Tarihte benzeri görülmemiş başarıya imza attık
        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu: