CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu. Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kayapınar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu. Daha sonra K-12 Konteyner Kent'teki depremzedeleri ziyaret eden Özel, depremzedelerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.