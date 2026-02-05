CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de yerinde dönüşümün, yani 10 il içinde yüzde 45'inin sadece Adıyaman'da yapılmış olması muazzam bir iştir." dedi.



Özel, Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diledi.



Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Özel, ancak doğada depremin yine gerçekleşebileceğini, önemli olanın bundan ders alınıp doğru işlerin yapılması olduğunu vurguladı.



Özel, bu konuda 10 ilde gayretler gösterildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Biz de bütün illeri geziyoruz, büyük bir memnuniyetle, gururla ifade etmek isterim ki bugün Adıyaman'da, geçen seneye kıyasla gördüğüm Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere'nin bu yerinde dönüşüm konusunda gösterdiği insanüstü gayret, devletten personel talep etmesi, Adıyaman Valisi ile uyumlu şekilde 32 bin hanenin yerinde dönüşümle sorunlarını çözmüş olması ve Türkiye'de yerinde dönüşümün, yani 10 il içinde yüzde 45'inin sadece Adıyaman'da yapılmış olması muazzam bir iştir."





Depremde Adıyaman'da her 3 konuttan birinin yıkıldığını, kentin şimdi yeniden ayağa kalktığını dile getiren Özel, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara değinerek, "AFAD ne dedi? 'Deprem bölgesine kim ne getirirse ben kaydedeceğim.' dedi. Deprem bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi AFAD'a kayıtlı 9 bin 638 araçla, yani 10 bine yakın araçla çalışmışız. 28 bin 521 personel getirmişiz 10 ilin tamamında. 7 bin 200 tır AFAD'a kayıtlı. 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya her şeyi taşımışız buraya." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaylakonak'ta 180 milyon liraya köprü yaptığını aktaran Özel, "Adana Büyükşehir Belediyesi 25 kilometre asfaltı iki sefer yapıyor, Mersin Büyükşehir Belediyesi hemen her şeyi burada yapıyor, ilk günden son güne kadar. Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı bile buraya geliyor, eser kazandırıyor." şeklinde konuştu.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karapınar'a park, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de Gölbaşı'na 4 dönümlük park ile deprem şehitlerini anmak için anıt ve mezarlık yapacağını bildiren Özel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ise Cumhuriyet Mahallesi'ne park yapacağını kaydetti.



Özel, vefat eden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının da Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaşatılacağını belirtti.





Bir ay içerisinde 13 belediyeden yüzlerce kamyon ve iş makinesiyle Adıyaman'ın molozunu kaldıracaklarını anlatan Özel, Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyelerinin de parklar yaparak kenti güzelleştirdiğini söyledi.



Özgür Özel, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye çağrıda bulunan Özel, "Buradan açık açık söylüyorum: Erdoğan, AK Parti, depremzedelerin, Adıyaman'ın, Balyan'ın (Yaylakonak) ve tüm deprem illeri lehine ne getirirse iki elimizle destek vermeye hazırız. Ama ne yapmazsa da sandığa kadar yapmaz, sandıktan sonra, o sandıktan çıkmaya ve sizin yüzünüzü güldürmeye, iktidarda size hizmet etmeye talibiz, emrinize amadeyiz." ifadelerini kullandı.



Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kutuplaşmadan bıktıklarını, milletle kucaklaştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Benim için CHP'li kadar değerli, AK Parti'li, DEM'li, İYİ Parti'li de. Aleviyi de seviyoruz, Sünniyi de. Kürt ile Türk'ü kardeş, akraba biliyoruz. Burada da öyle biliyoruz, Suriye'de de öyle biliyoruz. Nerede bir Kürt varsa bir Türk olarak benim akrabamdır. Nerede bir Alevi varsa bir Sünni olarak benim akrabamdır, kardeşimden ileridedir. O yüzden bu ülkeyi kucaklaştırmak için kutuplaştırmak yerine kalkındırmak için birbirine düşürüp de üzmek yerine acılı anaların, babaların yüreklerindeki yaraları sarmak için bu gözü yaşlı ailelere sahip çıkmak için bir daha böyle hiç kimse gözü yaşlı kalmasın diye şehrimize de Cumhuriyet'imize de emeklimize de işçimize de sahip çıkmaya, gençlerin de umutlarını yaşatmaya geliyoruz inşallah."



Depremde Yaylakonak Beldesi'nde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen Özel, yaşamını yitirenler için yapılan duaya eşlik etti.

