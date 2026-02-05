İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında geldiği Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret etti.
Dua edip, kabirlere karanfil bırakan Yerlikaya, burada karşılaştığı depremzedelerle sohbet etti.
Bakan Yerlikaya daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Sohbet ettiği esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yerlikaya, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
