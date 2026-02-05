Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:10
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

        Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında geldiği Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret etti.

        Dua edip, kabirlere karanfil bırakan Yerlikaya, burada karşılaştığı depremzedelerle sohbet etti.

        Bakan Yerlikaya daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Sohbet ettiği esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yerlikaya, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

