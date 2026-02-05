Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da bir kişi camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına bir miktar para bıraktı

        Adıyaman'da bir kişi namaz kılmak için gittiği camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına not ve bir miktar para bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:09
        Adıyaman'da bir kişi camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına bir miktar para bıraktı
        Adıyaman'da bir kişi namaz kılmak için gittiği camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına not ve bir miktar para bıraktı.

        Veysel Karani Camisi'ne gelen ismi öğrenilemeyen kişi elektrikli ısıtıcıyı açıp namaz kıldı.

        Cami görevlisinin orada olmadığını fark eden kişi, ısıtıcının yanına bir miktar para ve not bıraktı.

        Söz konusu notta "Ben geldim, hava soğuktu, ısıtıcıyı açıp namaz kıldım. Bundan ötürü bu parayı bırakıyorum, hakkınızı helal edin." yazıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

