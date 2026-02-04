Habertürk
Habertürk
        Ailesinde kanserden kayıplar yaşadı, kendisi erken teşhisle hastalığı yendi

        Adıyaman'da ablasını ve iki amcasını kanser nedeniyle kaybeden 55 yaşındaki Yadigar Avşar, erken teşhis sayesinde aynı hastalığı yenmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:08
        Ailesinde kanserden kayıplar yaşadı, kendisi erken teşhisle hastalığı yendi
        Yaklaşık 4 yıl önce meme ağrısı şikayeti yaşayan Avşar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli hemşire arkadaşı Gülay Oruç'un yönlendirmesiyle kontrole gitti.

        Yapılan muayenede kitle tespit edilmesi üzerine ileri tetkikler için merkeze çağrılan Avşar'a kanser tanısı konuldu. Teşhisin ardından farklı hastanelerde tedavi sürecine başlayan Avşar, uygulanan ışın tedavisiyle hastalığı yenmeyi başardı.

        Tedavi sürecini tamamlayan Avşar, AA muhabirine, kanser nedeniyle ablası ve 2 amcasını kaybettiğini, ailesinde birçok kişinin de hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

        Avşar, "Ablamı ve 2 amcamı bu hastalık nedeniyle kaybettim. Diğer 2 amcamın ve onların 2 torununun da kanserle mücadelesi sürüyor. Bende de 4 yıl önce belirtiler başladı. KETEM'de görevli hemşire arkadaşım Gülay beni muayene etti, mememde kitleler olduğunu fark edince merkeze yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kanser tanısı konuldu. Ardından ışın tedavisi aldım." dedi.

        Hastalık sürecinde moralin önemine dikkati çeken Avşar, "Bu hastalığı kafamızda bitirmemiz lazım. Kimse korkmasın, kontrollerini yaptırsın. Hastalık varsa da tedaviyi sürdürsün. Gülay'ın bende emeği çok büyük, onun sayesinde erken teşhis konuldu ve hayata tutundum." ifadelerini kullandı.

        - Erkan tanı hayat kurtarıyor

        Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Kalkan ise kanserde erken tanının hayat kurtardığını ifade ederek, "Kanserle mücadelede iki önemli silahımız var; erken tanı ve korunma. KETEM'de vatandaşlarımıza ücretsiz taramalar yapıyoruz. Mobil mamografi aracımızla kırsaldaki kadınlara ulaşıyoruz. Geçen yıl 45 bin tarama yaptık, bu taramalarda 720 kişiyi pozitif tespit ederek bir üst basamağa sevk ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

