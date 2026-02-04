Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, üretime devlet desteğiyle tutundu

        ORHAN PEHLÜL - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan Adıyamanlı besici Sait Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hayvan desteğiyle sürüsünü yeniden oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, üretime devlet desteğiyle tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan Adıyamanlı besici Sait Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hayvan desteğiyle sürüsünü yeniden oluşturdu.

        Merkeze bağlı Bozhöyük köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Aslan, depremlerde iki katlı ahırının çökmesi sonucu 60 küçükbaş hayvanı telef oldu.

        Sürüsünü tamamen kaybeden Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede besicilere sağlanan hayvan desteğinden yararlandı.

        Depremde telef olan hayvan sayısı kadar koyun verilen Aslan, zamanla doğan yavrularla birlikte sürüsündeki hayvan sayısını artırdı.

        Aslan, AA muhabirine, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu dile getirdi.

        Depremin ardından zor zamanlar geçirdiğine ve devletin her alanda yanlarında olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Devlet bize çadır desteği sağlandı, ilaç konusunda yardımcı olundu. Sürekli telefonla arandık, halimiz hatırımız soruldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden getirilen ivesi cinsi 60 koyun verildi bize. Hepsi dişiydi, ayrıca iki koç da verildi. Hayvanlardan çok memnunuz, herhangi bir sıkıntımız yok. İlk sene olmasa da ikinci sene hepsi doğum yaptı, şu an durumları çok iyi."

        Devletin üreticinin yanında olduğunu belirten Aslan, "Devletimizin verdiği destekleri görmezden gelemeyiz. O süreçte desteklerini fazlasıyla hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen, yardıma koşan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor
        Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor
        İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım: "Kahta'nın kırsal çehresi değişiyor"
        İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım: "Kahta'nın kırsal çehresi değişiyor"
        Yayaya yol vermek isterken çarpıştılar: 3 yaralı
        Yayaya yol vermek isterken çarpıştılar: 3 yaralı
        Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Deprem sonrası Adıyaman'da eğitim altyapısı güçlendi Yapılan yatırımlarla d...
        Deprem sonrası Adıyaman'da eğitim altyapısı güçlendi Yapılan yatırımlarla d...
        Adıyaman'da depremin 3'üncü yıldönümünde eğitime 1 gün ara verildi
        Adıyaman'da depremin 3'üncü yıldönümünde eğitime 1 gün ara verildi