TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.



AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çok zor günler yaşandığını, bu zor günlerin üstesinden birlik beraberlik içerisinde gelindiğini söyledi.



Depremin Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyayı etkilediğine işaret eden Karaismailoğlu, "11 milyon nüfusun olduğu, 50 binin üzerinde vefatın gerçekleştiği acı yaşadık. Süreç planlı şekilde devam ediyor, bu yapıları ve konutları gördükçe insanın içine huzur veriyor." dedi.



Böyle bir afetin üstesinden birçok büyük devletin gelemeyeceğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Ne Amerika ne Rusya ne İsveç ne Finlandiya gelebilirdi. Bunu sadece AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları yapabilirdi. Almanya'da ufak bir sel felaketi oldu, 1 ay içinde hükümet yetkilileri sel bölgesine ulaşamadı. Böyle bir kıymetli iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. AK Parti'den önce de hükümetler vardı, 6 ay sürmeyen istikrarsız hükümetler vardı. Başbakanına yazar kasa fırlatılan hükümetler vardı, Allah bizleri korudu. Şu afetin olduğu zamanda böyle bir hükümet olsaydı biz hala çadırların içinde sürünüyorduk. 6 Şubat'ın sabahına daha iki saat geçmeden biz bütün bakanlarımızla ekiplerimizle buradaydık. Bütün Karayolları şantiyeleri buradaydı, zor bir süreç yaşadık."



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalara değinen Karaismailoğlu, "Gitmiş Kahramanmaraş'ta yollardan bahsediyor, gelsin Adıyaman'daki yollardan bahsetsin. Senin adamın burada, buradaki patlak yollardan bahset. Hadi gelsin Adıyaman'ın patlak yollarına da bir laf etsin bakalım. Dünyanın en büyük afetinden çıktık, Maraş'ta, Adıyaman'da deprem oldu. İzmir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Ne oldu oranın paraları? Mahkeme iddianamelerinden yolsuzluk, rüşveti okuyoruz. İşte maalesef CHP'nin batmış olduğu zihniyet budur. Biz onlara hiç aldırmadan, onların gölgesine takılmadan vatanımızın milletimizin selameti için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

