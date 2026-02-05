Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çok zor günler yaşandığını, bu zor günlerin üstesinden birlik beraberlik içerisinde gelindiğini söyledi.

        Depremin Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyayı etkilediğine işaret eden Karaismailoğlu, "11 milyon nüfusun olduğu, 50 binin üzerinde vefatın gerçekleştiği acı yaşadık. Süreç planlı şekilde devam ediyor, bu yapıları ve konutları gördükçe insanın içine huzur veriyor." dedi.

        Böyle bir afetin üstesinden birçok büyük devletin gelemeyeceğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

        "Ne Amerika ne Rusya ne İsveç ne Finlandiya gelebilirdi. Bunu sadece AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları yapabilirdi. Almanya'da ufak bir sel felaketi oldu, 1 ay içinde hükümet yetkilileri sel bölgesine ulaşamadı. Böyle bir kıymetli iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. AK Parti'den önce de hükümetler vardı, 6 ay sürmeyen istikrarsız hükümetler vardı. Başbakanına yazar kasa fırlatılan hükümetler vardı, Allah bizleri korudu. Şu afetin olduğu zamanda böyle bir hükümet olsaydı biz hala çadırların içinde sürünüyorduk. 6 Şubat'ın sabahına daha iki saat geçmeden biz bütün bakanlarımızla ekiplerimizle buradaydık. Bütün Karayolları şantiyeleri buradaydı, zor bir süreç yaşadık."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalara değinen Karaismailoğlu, "Gitmiş Kahramanmaraş'ta yollardan bahsediyor, gelsin Adıyaman'daki yollardan bahsetsin. Senin adamın burada, buradaki patlak yollardan bahset. Hadi gelsin Adıyaman'ın patlak yollarına da bir laf etsin bakalım. Dünyanın en büyük afetinden çıktık, Maraş'ta, Adıyaman'da deprem oldu. İzmir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Ne oldu oranın paraları? Mahkeme iddianamelerinden yolsuzluk, rüşveti okuyoruz. İşte maalesef CHP'nin batmış olduğu zihniyet budur. Biz onlara hiç aldırmadan, onların gölgesine takılmadan vatanımızın milletimizin selameti için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem şehitliğini ziyaret etti Mezarlıklara k...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem şehitliğini ziyaret etti Mezarlıklara k...
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temaslarda bulundu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temaslarda bulundu:
        Adıyaman'da bir kişi camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına bir miktar...
        Adıyaman'da bir kişi camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına bir miktar...
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        Özgür Özel: Önemli olan acılardan ders çıkarıp tedbir almak
        Özgür Özel: Önemli olan acılardan ders çıkarıp tedbir almak
        Yeni yuvalarına geçen aileler deprem konutlarından memnun
        Yeni yuvalarına geçen aileler deprem konutlarından memnun