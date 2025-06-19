Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 11 yıl hapis

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 11 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl hapis verildi.

        Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık K.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ile 110 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi
        Adıyaman'da akıl ve zeka oyunları turnuvası sona erdi
        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unutan kişi hareket eden aracın a...
        Park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unutan kişi hareket eden aracın a...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara 15'er yıl hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara 15'er yıl hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu