Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

        Adıyaman'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Özçalkap idaresindeki 46 AG 354 plakalı kamyonet, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü ve araçtaki Mahmut Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezas...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezas...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Adıyaman'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Adıyaman'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Adıyaman'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
        Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
        Tut'ta anaokulu öğrencilerine polislerden güvenlik ve trafik eğitimi
        Tut'ta anaokulu öğrencilerine polislerden güvenlik ve trafik eğitimi