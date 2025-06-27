Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:56 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.

        E.N, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Yeşilay uyuşturucuyla mücadele standı kurdu
        Adıyaman'da Yeşilay uyuşturucuyla mücadele standı kurdu
        Adıyaman'da narkotik uygulaması
        Adıyaman'da narkotik uygulaması
        Adıyaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti
        Adıyaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti
        "Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında derece giren eserler A...
        "Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında derece giren eserler A...
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı