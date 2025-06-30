Adıyaman'da üzerine iskele parçası düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine iskele parçası düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine iskele parçası düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan A.H.H'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle iskele parçası düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.H.H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.