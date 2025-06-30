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        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:16
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        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        A.K. idaresindeki 44 AJV 744 plakalı tır, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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