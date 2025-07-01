Adıyaman'da orman yangını yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde birçok noktada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde birçok noktada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçede bazı noktalarda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgelere gelen ekipler, yangınları kısa sürede söndürdü.
Yangında bir çok alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.