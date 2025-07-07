Adıyaman'da bina inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerce yapılan bir saatlik çalışmada yangın söndürüldü.

Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.