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        Adıyaman'da bina inşaatında çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:12
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        Adıyaman'da bina inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan bir saatlik çalışmada yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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