Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu
Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle araçların ve iş yerlerin camlarında toz birikti.
- Adıyaman
Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
Bazı vatandaşların araçlarına önlem aldığı gözlemlendi.
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