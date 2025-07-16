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        Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu

        Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:53
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        Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu
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        Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.

        Toz taşınımı nedeniyle araçların ve iş yerlerin camlarında toz birikti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde etkili olan toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

        Bazı vatandaşların araçlarına önlem aldığı gözlemlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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