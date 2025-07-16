Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu

Kent merkezinde etkili olan toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.

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