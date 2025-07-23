Adıyaman'da narkotik uygulaması
Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda narkotik denetimi yaptı.
Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.
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