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        Adıyaman'da narkotik uygulaması

        Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 08:41 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:41
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        Adıyaman'da narkotik uygulaması
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        Adıyaman'da narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda narkotik denetimi yaptı.

        Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 129 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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