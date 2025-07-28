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        Adıyaman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:18 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:22
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        Adıyaman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle tartışma başladı.

        Kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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