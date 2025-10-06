Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.A.Ö. idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında A.İ. idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.