        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:27
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.A.Ö. idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında A.İ. idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

