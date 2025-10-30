Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton dökümü sırasında beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:35
        Adıyaman'da beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton dökümü sırasında beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı.

        Pınarbaşı Mahallesinde bulunan bir inşaat çalışan H.A. beton dökümü sırasında beton pompasının bomunun kırılması sonucu altında aldı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan işçi sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

