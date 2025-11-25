Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        İnşaat ustası, Öğretmenler Günü'nde çizdiği tabloyu bir öğretmene hediye etti

        Adıyaman'da inşaat ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çizdiği yağlı boya tabloyu bir öğretmene hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:34
        Adıyaman'da inşaat ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çizdiği yağlı boya tabloyu bir öğretmene hediye etti.

        Kentte 2012 yılında kolunda sinir sıkışması yaşayan ve geçirdiği ameliyat sonrası doktorların yaklaşık bir yıl boyunca inşaat işlerine ara vermesini istediği İpek, bu dönemde yağlı boya resme yöneldi.

        Evinde resim çizmeye başlayan İpek, aldığı malzemelerle kendi kendine çalışarak yeteneğini geliştirdi.

        İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı tabloyu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli fizik öğretmeni Akif Çağ’a takdim etti.

        Sefer İpek, "Ben inşaat ustasıyım. Bu devletin sayesinde 4 çocuğu büyüttüm, şu anda ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi. Bu öğretmenlerin sayesinde oldu, eğitimi onlar verdi." dedi.

        Lise öğretmeni Akif Çağ da İpek'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

