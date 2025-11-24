Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve çevre illerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Ormanlık alanda korkutan yangın
        Ormanlık alanda korkutan yangın
        Tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Depremin yaralarını öğrencileriyle sardı
        Depremin yaralarını öğrencileriyle sardı
        Başkan Hallaç'tan Öğretmenler Günü mesajı
        Başkan Hallaç'tan Öğretmenler Günü mesajı
        Aşırı hız yapan araç park halindeki otomobile çarpıp inşaat alanına uçtu: 2...
        Aşırı hız yapan araç park halindeki otomobile çarpıp inşaat alanına uçtu: 2...