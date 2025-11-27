Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, Adıyaman'da kermese katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Besni ilçesinde vakıf yararına düzenlenen kermese katıldı.

Kermeste konuşan Topçu, organizasyona katkı sunan ilgililere teşekkür ederek Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini anlattı.

Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasında yaşadığı ambargolar ve yetersizliklerin savunma sanayinin temellerini atan süreci başlattığını hatırlatan Topçu, şunları söyledi:

"1974’te yaşanan ambargolar nedeniyle ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda büyük sıkıntılar yaşandı. İşte o dönem 'kendi uçağını kendin yap, kendi gemini kendin yap' kampanyalarıyla Anadolu insanı büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Bugün ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN gibi dev şirketler tamamen bu milletin bağışlarıyla kurulan vakıf şirketleri olarak faaliyet gösteriyor. Bu şirketler sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, dost ve müttefik birçok ülkeye de ihracat yapıyor."

Savunma sanayinin Türkiye’de teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı sektörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Topçu, "Vakıf şirketlerimizde çalışan genç mühendislerimiz 32–33 yaş ortalamasıyla HÜRJET’i, KAĞAN’ı, milli roketleri ve savaş gemilerini üretiyor. Dünyadaki savaş ortamını düşündüğümüzde caydırıcılığımızın yüksek olması son derece önemli. Bunun için daha çok çalışmak ve bu başarı grafiğini sürekli yukarı taşımak zorundayız." dedi.