Adıyaman'da yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya salındı
Adıyaman'da yaralı halde bulunan tilki yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Örenli Mahallesi yakınlarında yaralı tilki ihbarı bölgeye gitti.
Ekipler, ismi açıklanmayan vatandaştan aldığı yaralı tilkiyi rehabilitasyon merkezine götürdü.
Yaralı tilki yapılan 3 haftalık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına kavuşturdu.
