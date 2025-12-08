Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da Yeşilay Kadın Komisyonu ve KADEM'den Bağımsızlık Atölyesi

        Adıyaman Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu tarafından KADEM iş birliğiyle kadınlara yönelik farkındalık atölyesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:48
        Adıyaman'da Yeşilay Kadın Komisyonu ve KADEM'den Bağımsızlık Atölyesi
        Adıyaman Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu tarafından KADEM iş birliğiyle kadınlara yönelik farkındalık atölyesi gerçekleştirildi.

        Yeşilay Adıyaman Şubesi'ndeki atölye alanında gerçekleştiren etkinlikte bağımlılıkla mücadelenin ilk adımının çoğu zaman anne dokunuşuyla başladığı vurgulandı.

        Ekipler, kadının bilinçli desteğinin hem aile hem de toplum bağımsızlığını güçlendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.

        Atölyede kadınlar çeşitli etkinlikler yaparak farkındalık oluşturdu.

