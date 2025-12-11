Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
O.B. idaresindeki 01 ES 669 plakalı otomobil, Kuştepe köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.