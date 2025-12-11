Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bir kişi silahla eşi ile bacanağını öldürdü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile bacanağını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 23:56 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:56
        Adıyaman'da bir kişi silahla eşi ile bacanağını öldürdü
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile bacanağını silahla vurarak öldürdü.

        İddiaya göre, Aşağısarhan Mahallesi'nde boyacılık yaptığı öğrenilen A.S. ile eşi Selvi S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Sesleri duyarak eve gelen A.S'nin bacanağı Muharrem A, tartışan çifti sakinleştirmeye çalıştı.

        A.S, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşi ve bacanağına ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selvi S. ile Muharrem A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

