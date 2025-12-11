Adıyaman'da bir kişi silahla eşi ile bacanağını öldürdü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selvi S. ile Muharrem A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

A.S, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşi ve bacanağına ateş etti.

İddiaya göre, Aşağısarhan Mahallesi'nde boyacılık yaptığı öğrenilen A.S. ile eşi Selvi S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile bacanağını silahla vurarak öldürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.