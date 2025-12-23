Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

        S.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakaladı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakaladı
        İtfaiye ekipleri bir yılda bin 503 olaya müdahale etti
        İtfaiye ekipleri bir yılda bin 503 olaya müdahale etti
        Eğriçay Köprüsü şantiye alanı incelendi
        Eğriçay Köprüsü şantiye alanı incelendi
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyamanlı Hanım Orman, 105 yaşında AK Parti'ye üye oldu
        Adıyamanlı Hanım Orman, 105 yaşında AK Parti'ye üye oldu
        Genç kızlara el-kol hareketi yumruklu kavgayla sona erdi
        Genç kızlara el-kol hareketi yumruklu kavgayla sona erdi