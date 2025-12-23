Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

