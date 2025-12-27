Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:26
        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ebubekir T. idaresindeki 27 AFK 194 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında Sıddık E'nin kullandığı 65 ND 169 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile bir araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Sıddık E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

