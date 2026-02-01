Habertürk
        Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Tunç, güven tazeledi

        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden Bahattin Tunç seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:30
        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Tunç, güven tazeledi
        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden Bahattin Tunç seçildi.


        Yeşilay Adıyaman Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) toplantı salonunda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Mevcut başkan Tunç, yeniden göreve seçildi.


        Tunç, Yeşilayı kentin dört bir yanında temsil etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönemde de deprem sonrası toparlanma sürecinde, özellikle "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla başlatılan bağımsızlık seferberliği ile ülkenin dört bir yanında kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlıyor. Gençlerimize ve ailelerimize daha fazla ulaşmayı; bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve dirençli bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz."

