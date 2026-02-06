Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı

        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:43
        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.


        Yeni Mezarlık'taki "Deprem Şehitliği"ne giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinde dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ziyaretçiler, Türk bayrakları ile donatılmış mezarların başında yakınları için gözyaşı döktü.

        Yusuf Tuncay, AA muhabirine, depremde 2 çocuğunu kaybettiğini, acılarının devam ettiğini söyledi.

        Tuncay, "Ben, eşim ve bir çocuğum enkazdan çıkabildik. İki kızım kurtulamadı. Burada yatıyorlar." dedi

        Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Ali Aslan da "Rabbim bir daha memleketimize, hiçbir yere böyle felaketler göstermesin. Kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etmesin. Hepimiz acılıyız. Sadece buraya gelenler değil, gelmeyenler de acılı. Rabbim herkese sabır versin." ifadelerini kullandı.

        Sivil toplum kuruluşları tarafından mezarlığı ziyarete gelenlere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

