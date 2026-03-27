        Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Giriş: 27.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

        Evin yakınında bulunan dere yatağında jandarma, UMKE, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

        Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

        Otizmli çoğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Ünlülerin final sevinci
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Benzer Haberler

        Kaybolan otizmli çocuk hem suda hem de karada aranıyor
        Kaybolan otizmli çocuk hem suda hem de karada aranıyor
        Vali Varol, çocuk evlerinde kalan çocuklara hediyelerini takdim etti
        Vali Varol, çocuk evlerinde kalan çocuklara hediyelerini takdim etti
        Kaymakam Aslan, köy evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etti
        Kaymakam Aslan, köy evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etti
        Adıyaman'ın kanalizasyon atığı Atatürk Barajı'nı siyaha bürüdü
        Adıyaman'ın kanalizasyon atığı Atatürk Barajı'nı siyaha bürüdü
        Polisten kaçan sürücüye rekor ceza
        Polisten kaçan sürücüye rekor ceza
        Adıyaman'da güvenlik uygulamalarının bilançosu açıklandı
        Adıyaman'da güvenlik uygulamalarının bilançosu açıklandı