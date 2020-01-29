Milletvekili Tutdere, depremle ilgili açıklamalarda bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Elazığ ve Malatya ilinde yaşanan depremle birlikte Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki sorunları dile getirdi.

Yaşanan depremle birlikte Gerger ilçesinin sorunlarına dikkat çeken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçenin sorunlarının çözüme kavuşana kadar mecliste gündeme getireceklerini vurguladı.

Ülkeyi yasa boğan deprem olayının ilk anlarından itibaren depremzedelerle birlikte olduklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Depremin ilk anından itibaren CHP’li siyasiler sahadalar. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem nedeniyle Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı olan başta Güngörmüş ve Gürgenli köyleri olmak üzere pek çok köyde evler kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda Yaylakonak Beldesi’nde de depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız var. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Milletvekili olduğum günden bu yana Gerger ilçesinin yolları başta olmak üzere bütün sorunlarını meclise taşıdık. Bundan sonrada tüm sorunları mecliste gündemine getirmeye devam edeceğim. Mecliste de AK Partili siyasilere, Gerger ilçemizin yolları yapılıncaya kadar bu konuyu meclis gündemine getirmeye devam edeceğim dedim. Gerger ilçemizin sorunlarını meclis gündemine taşıdıktan sonra tüm Türkiye Gerger ilçemizde bir sorunun olduğunu öğrenmiş oldu. Tillo’da yaşayan halkımızın sorunlarını yakından takip etmekteyim. Bu sorunların çözümüyle birlikte bu insanlarımızın hak ettiği hizmeti alması için mücadelemi sürdüreceğim. Teşkilatımızla, halkımızla koordineli olmaya devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında ortak akılla birlikte çalışacağız. Öte yandan Adıyaman merkezde bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler farklı şehirlerde bulunan cezaevlerine gönderildi. Ancak başta infaz koruma memurları olmak üzere diğer cezaevi personellerinin akıbetine ilişkin herhangi bir gelişme henüz söz konusu değil. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konunun da takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

ADIYAMAN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.