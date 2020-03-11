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Adıyaman´da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem

DHA

Adıyaman´da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem


Mahir ALAN/ ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.
DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-03-11 17:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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