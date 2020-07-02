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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine başladı

İHA

Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Çuhadar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerine başladı.

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine başladı

Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Çuhadar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerine başladı.
İlçe gezilerine Sincik ve Gerger ilçeleriyle ziyaretiyle başlayan Vali Mahmut Çuhadar’a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti. Ziyaretlerine Sincik ilçesiyle başlayan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında Sincik Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Çuhadar’ı ve beraberindeki heyeti Kaymakam Faruk Doğru, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve ilçe yöneticileri karşıladı.
Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçen Vali Mahmut Çuhadar, ilçenin genel durumu ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Faruk Doğru’dan brifing aldı. İlçenin coğrafi yapısı, ekonomisi, nüfusu, fiziki yapısı başta olmak üzere sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık noktasında ilçenin genel durumu ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar’ı bilgilendiren Kaymakam Faruk Doğru, ayrıca, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgilide bilgi sundu.
Kaymakamlık ziyareti sonrası, Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı. Kamu hizmet ve yatırımlarına en çok ihtiyaç duyan küçük ilçelerden Sincik ilçesiyle resmi temaslarına başladıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, toplantıda kurum amirlerine seslenerek, “Ortak akıl ve somut projelerle ilçemizi bir bütün olarak daha iyi konuma getirmek için çaba sarf edilmesinde herkesin üstüne görev düşmektedir. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve sorumluluğu içerisinde olacağız. Bu konuda kurum amirlerimize daha fazla sorumluluk düşmektedir” dedi.
Kurum amirleriyle yapılan toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Sincik esnafını ziyaret ederek, bir çay ocağında vatandaşlarla hasbihal etti.
Sincik’teki temaslarının ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gerger ilçesine geçti. Gerger Kaymakamı Resul Özemir, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri tarafından Gerger Hükumet Konağı önünde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçerek, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili Kaymakamlıkta bir brifing aldı. Brifing’te ilçenin sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri görüşüldü.
Gerger Kaymakamlığı ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçe merkezi ve kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı. Buradaki ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gerger’de vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.
Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Bizler devlet görevlileri olarak vatandaşa hizmete amadeyiz. Bu anlamda insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle her daim vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetinde olacağız. Bizim hizmet düsturumuz bu olacak. Odasında ve makamında oturup kapıyı kapatan değil, vatandaşın köyünde, evinde, çiftliğinde, tarlasında hizmet alanında olacağız. Vatandaşların derdini dinleyeceğiz. Vatandaşa tepeden bakan değil, şefkatli, hoşgörülü yara saran devlet olacağız. Artık eski yönetim modelleri, eskimiş idareciler ve eskimiş devlet adamları yok. Vatandaşın hizmetinde onların gerek ekonomik, gerekse de sosyal şartlarını daha iyi hale nasıl getiririm kaygısında olan devlet görevlileri olacağız. Bundan sonraki icraatlarınızda ve hizmetlerinizde bu anlayışı göz önünde bulundurulmasını rica edeceğim. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde nasıl daha iyi bir Gerger, daha da ötesinde nasıl daha iyi bir Adıyaman’a ulaşabiliriz bunun hesabını yapacağız. Gayemiz vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır” diye konuştu.
Toplantı sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gerger Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye’nin Gerger İlçe merkezinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Erkan Aksoy’dan bilgi aldı.
Vali Mahmut Çuhadar, Gerger programının son bölümünde 2018 yılı Aralık ayında şiddetli yağışlar sonucu yıkılan ve İl Özel İdaresi tarafından yeniden yapımına başlanan Kesertaş Köprüsünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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