Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alişar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Varılmaz yönetimindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin'in kullandığı 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-08-02 01:04:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.