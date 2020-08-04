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Sercan SAKAR/SAMSAT(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzunu belediye ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına yaban domuzunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kanaldaki yaban domuzunu ip bağlayarak vatandaşların da yardımı ile kurtardı. Domuz daha sonra doğaya salındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Samsat Sercan SAKAR

2020-08-04 11:05:05



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