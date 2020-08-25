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Recep İçme Suyu inşaat yapım işi ihale tarihi belli oldu

İHA

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Recep İçme Suyu inşaat yapım işi ihale tarihini açıkladı.

Recep İçme Suyu inşaat yapım işi ihale tarihi belli oldu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Recep İçme Suyu inşaat yapım işi ihale tarihini açıkladı.
170 Mahalle, belde, köy ve mezranın ihtiyacını karşılayacak olan recep içme suyu inşaat yapım işi ihalesi 14 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını açıklayan Milletvekili Aydın, “İl ve ilçelerimizde içme, kullanma ve sulama suyu projelerinin yapımı için çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Bu manada üzerinde yoğun gayret sarf ettiğimiz Recep İçme Suyu projesi 136 milyon keşif bedeli ile 2019 yılı yatırım programına alınmıştı. Takiplerimizle birlikte, ihale onayı da alınarak 14 Ekim tarihinde inşaat işi ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Recep içme suyu projesi ile Samsat, Kahta, Sincik, Çelikhan ilçelerimize bağlı toplam 170 mahalle, belde, köy ve mezra gibi yerleşim birimlerimizin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Yılda 4,26 hm içme suyu verilecek olup, kaynak su Çelikhan ilçemiz Recep köyündeki Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından temin edilecektir. Ana isale hattı proje çalışmaları tamamlanma aşamasında olup, proje kapsamında 1 adet kaptaj yapısı, 80 kilometre uzunluğunda çelik boru ana isale hattı bulunmaktadır. Ana isale hattından mevcut ve Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılacak yeni hatlara bağlantılar yapılarak içme suyu kapsamdaki yerleşim birimlerine iletilecektir. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, teşkilatlarımız, DSİ ile valilik il özel idaresi yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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