Kahta'da okullara 164 temizlik ve 55 güvenlik personel alınacak

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı okullarda temizlik ve güvenlik personeli alınacağını duyurdu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 164 Temizlik Personeli ve 55 Güvenlik Personeli alınacağı belirtildi.

Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilecek olan personel adayların 21 Eylül 2020 ile 25 Eylül 2020 tarihleri arasında İŞKUR bürolarına veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 29 Eylül 2020 tarihinde temizlik, 1 Ekim 2020 tarihinde ise güvenlik personelleri için Kahta Atatürk Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda kura işlemi yapılacaktır.

Noter huzurunda kura sonucu belirlenecek olan personeller, 12 Ekim 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yaklaşık 260 gün çalışacaklar.

Kura çekimi ile belirlenecek olan personeller, gerekli evrakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimine teslim edecek.

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