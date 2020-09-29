Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 30 gram esrar, 35 gram bonzai, 56 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 337 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken toplam 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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