Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, park halindeki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle´de meydana geldi. Park halindeki Vedat Bağır´a ait 06 BN 7290 plakalı otomobilin 4 lastiği, kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından kesildi. Otomobilin lastiklerinin kesildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2020-11-20 23:52:52
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