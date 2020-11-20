Park halindeki aracın lastikleri kesildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, park halindeki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle´de meydana geldi. Park halindeki Vedat Bağır´a ait 06 BN 7290 plakalı otomobilin 4 lastiği, kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından kesildi. Otomobilin lastiklerinin kesildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-11-20 23:52:52



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