Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi binasında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın eşi Hürmet Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum müdürleri işleri ile kurum personelleri katıldı.

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2020 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirme konuşmalarının ardından programa katılanlara çiğköfte ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.