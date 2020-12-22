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Milletvekili Tutdere Adıyaman’a kenevir ekiminin yapılmasını istedi

İHA

TBMM Katip Üyesi Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a kenevir dikiminin yapılması için konuyu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere Adıyaman’a kenevir ekiminin yapılmasını istedi

TBMM Katip Üyesi Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a kenevir dikiminin yapılması için konuyu meclis gündemine taşıdı.
TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, ekonomisi tarıma dayalı Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir veya birkaç ilin kenevir yetiştiriciliğine izin verilen yerler arasında bulunmuyor olmasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.
En çok göç veren, özellikle mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu ve mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle ırgatlık yolunda pek çok canını yitiren Adıyaman’ın kenevir yetiştirilen iller arasına alınması gerektiğini söyleyen Tutdere, “Ülkemizde izinli kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilmektedir. Yönetmelikte belirtilen yerler dışında üretim yapılamamaktadır. Bilindiği üzere kenevir, ilaç yapımı (medikal), kağıt yapımı, yakıt yapımı, kumaş yapımı, otomotiv sektörü ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Liflerinin dayanıklı ve oldukça uzun olması nedeniyle çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi alanlarda da sıklıkla tercih ediliyor. Endüstriyel kullanım alanı başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kenevirin ülke ekonomisine getirisi de oldukça yüksek düzeydedir. Yönetmelikle belirlenen illerin sayısına bakıldığında üretim izni verilen mahallerin yeterli olmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle, ekonomisi tarıma dayalı Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir veya birkaç ilin izin verilen mahaller arasında bulunmuyor olması başka bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu bölgesi en çok göç veren, özellikle mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu ve mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle ırgatlık yolunda pek çok yurttaşımızı da kaybettiğimiz bir bölgedir” dedi.
Adıyaman başta olmak üzere pek çok ilde tütün üreticilerinin yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadığını söyleyen Milletvekili Tutdere, “Özellikle Adıyaman ilimizde son yasal düzenlemelerden sonra tütün üretiminin her geçen gün daha da azalıyor olması, üreticilerimizin mevcut yasal düzenlemelerle birlikte girmiş oldukları çıkmaz ve mağduriyetlerin bir nebze olsun giderilebilmesi adına Adıyaman ve ilçelerinin de izinli kenevir yetiştiriciliği yapılan bölgeler arasına alınması gerekmektedir. Adıyaman kamuoyunun talep ve beklentisi de bu yöndedir. Bu sayede hem iktidarın tütün politikası nedeniyle mağdur olan Adıyamanlı üreticilerin ve bölge halkının mağduriyetleri giderilmiş, hem de Adıyaman’ın ülke ekonomisine sağladığı katkı arttırılmış olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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