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Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı olan tüm yollar 5 günlük çalışmanın sonunda tamamen açıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve Pazartesi etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 207 köy ve bağlı 269 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin 5 günlük çalışmaları sonrasında Adıyaman’da tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare ekipleri son olarak Sincik Arıkonak köy yolunu ulaşıma açtı. Ekipler kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Arıkonak köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı.

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