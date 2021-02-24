Adıyaman´da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde çok sayıda silah ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ü.'nün adresine operasyon düzenlendi. Arama yapılan evde; 8 tabanca, 3 av tüfeği, 13 şarjör, 173 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.Ü., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-24 17:36:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.