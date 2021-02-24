Adıyaman´da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde çok sayıda silah ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ü.'nün adresine operasyon düzenlendi. Arama yapılan evde; 8 tabanca, 3 av tüfeği, 13 şarjör, 173 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.Ü., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-02-24 17:36:45
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