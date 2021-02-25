BBP, Yelboğa ile ‘devam’ dedi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanlığına Ömer Yelboğa yeniden seçildi.

Parti binasında gerçekleştirilen Merkez İlçe Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Ömer Yelboğa, yeniden başkanlığa seçildi. Tek liste halinde seçime giren ve seçilen Ömer Yelboğa, “Çoğunluğu gençlerden oluşan yeni yönetimimiz ile Büyük Birlik Partisi’nin Şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinden ayrılmayacağız. Partimizi 2023 seçimlerine hazırlamak için bugünden itibaren İl Başkanımız Nihat Komşu ile beraber çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.