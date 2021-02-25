Bir günde 72 adres karantinaya alındı

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Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir günde 72 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 72 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman’da son günlerde korona virüs vakalarında artışın yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise önceki günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından, “İlimizde önemli ölçüde kontrol altına alınan Covid19 vaka sayısı yeniden yükseliş trendine girmiştir. Kurallara titizlikle uyalım ve özellikle hafta sonu ve akşam kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerimizden ayrılmayalım. Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde” ifadelerini kullanmıştı.

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