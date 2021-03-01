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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı girişimciden 1 milyon TL'Lik yatırımla balık çiftliği

İHA

Adıyamanlı girişimciden 1 milyon TL'Lik yatırımla balık çiftliği

Adıyaman’ın Kahtalı ilçesinde girişimci Remzi Keser tarafından, 1 Milyon TL’lik yatırımla ilçeye bağlı Yeşilkaya Köyünde baraj gölüne kurduğu çiftlikte sazan balığı üretimi yapıyor.
Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, Yeşilkaya Köyünde yaklaşık 1 milyon TL yatırımla ağ yöntemiyle sazan balığı üretimi yapan Remzi Keser’e ait tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kahta Kaymakamı Abdil Koç, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak ve teknik personel ile birlikte Kahta ilçesine bağlı Yeşilkaya Köyünde faaliyet gösteren sazan balığı çiftliğini ziyaret ederek, işletme sahibi Remzi Keser’den üretim ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ağlarla kapatılan koy içerisinde üretilen balıkların doğadaki sazan balıklarına göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten işletme sahibi Remzi Keser, “Üretim için doğal alanı kullanarak maliyet düşürmeye çalıştık. Buradaki balıkların hem doğal ortamda üremesini, hem de dışardan yemlemesini yaparak kontrollü büyümelerini sağlayacağız. Bu sayede balıkların hasat edilme süresi kısalacak ve verim artmış olacak" dedi.
Kahta Kaymakamı Abdil Çok ise, “Gerek doğal yöntemle üretilmesi gerekse de üretim kapasitesi bakımından güzel bir proje. İşletme sahibinden aldığımız bilgiye göre oldukça zor ve zahmetli olan balık üretimi yaklaşık 2 yılı bulabiliyor. İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün kontrolünde olan bu tesisten belirli periyotlarla numuneler alınıp kontrol edilecek. Bereketli olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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