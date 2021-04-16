Adıyaman´da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, husumetli iki aile arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi´nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında bilinmeyen nedenla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Erdal Köse, bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-16 13:23:25



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