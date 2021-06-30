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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı girişimci 1 milyon TL’lik yatırımla balık çiftliği kurdu

İHA

Adıyamanlı girişimci 1 milyon TL’lik yatırımla balık çiftliği kurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde girişimci Remzi Keser, barajdaki koylarda ağlarla kapattığı alanda 1 milyon TL’lik yatırımla kurduğu balık çiftliğiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı Yeşilkaya köyündeki Baraj Gölü'ne kurduğu balık çiftliğinde sazan balığı üretimine başlayan girişimci Remzi Keser, üretilen balıkların doğadaki sazan balıklarına göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi. Remzi Keser, “Atatürk Barajı’nda 14. bölgede koy kapatarak sazan yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu proje 2 yıl önce başvurdum ve yaklaşık 2 yıllık bir süreçten sonra ruhsatımızı aldık. Projeye ilk etapta 50 bin yavru balıkla başladık. Yıllık balık üretimimiz 29 tondur. Ülkemizde koy kapatarak balık yetiştiriciliğinde bir ilktir bu projemiz. Bölgemizdeki barajda kapatılabilecek çok koy var. Ben başka arkadaşların da bu tür projelere özellikle girişimde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sazan balığı bölgemizin sevdiği bir balık türüdür. Sazan balığı hem bölgem hem de çevre ülkelerdeki özellikle Arap ülkelerinde rağbet gören bir balık türüdür. Bu açıdan bakir bir alan olarak görüyorum. Şu anda kapattığımız koyda yaklaşık 50 bin tane yavru balık bıraktık. Önümüzdeki yıl 300 bin adetle bu işi daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
İlçe Tarım Müdürü Zülküf Orak ise “Bahse konu üreticimiz yaklaşık 4 bin metrekare alana 4 bin adet kafeslik bölgeye takabil eden lakin kafes yerine ağlarla kapatarak bölgede maliyetinin de düşürülmesi göz önünde bulundurarak bu proje hayata geçirilmiştir. Tesis alanı ağlarla 2 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgede yavru sazanlar, ikinci bölgede ise büyüme alanı olarak kullanılacak ve hasat edilecek balıklar bulundurulacaktır. Tesisimiz Kahta'ya yaklaşık 56 kilometre mesafe uzaklıktadır. Atatürk Barajı'nın 14. Bölgesi'nde yarı entansif sazan yetiştiriciliği yapılacak olan bu projede biraz entansif yetiştiricilikten de bahsetmek istiyorum. Doğal besinlerle ilaveten yerel olarak da bulunabilen ve yaklaşık yüzde on protein içeren tarım işletmeleri yan ürünleri ile beslenme yapılabilen yetiştiriciliktir. Tesise ilk etapta 50 bin adet yavru sazan balığı bırakılmıştır ve henüz dışarıdan yemleme yapılmamıştır. Balıkların büyümeleri kontrol edilecek ve sıcaklıklarda göz önüne alınarak dışarıdan kontrollü yemleme yapılarak balıkların büyüme hızları artırılacaktır. Bu projenin güzel bir tarafı da Türkiye'de bir ilk olmasıdır. Hem ülkemizde hem ilimizde, hem de Kahta’mızda ilk olması hasebiyle ayrı bir heyecan ayrı bir gurur kaynağı olmuştur bizler için. Bu vesileyle üreticimiz Remzi Keser’i tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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