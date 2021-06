LGS birincisi Adıyaman’dan Türkiye’de 97 kişinin tam puan aldığı LGS’de Adıyaman’dan 2 öğrenci tam puan almayı başardı

Türkiye’de 36 ilde sadece 97 kişinin tam puan aldığı LGS’de Adıyaman’dan 2 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni ilçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan, Türkiye birincileri arasına girdi.

Muhammet Fatih Kablan, pandemi sürecini iyi değerlendirerek, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile başarıyı yakaladı. Beşinci sınıftan itibaren bol bol kitap okuyan ve LGS’ye pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Kablan, son dönemde bol bol soru çözdü. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Muhammet Fatih Kablan, “Derslerime düzenli çalıştım. Son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı” dedi.

Baba Bahadır Kablan ise oğlunun 5. sınıftan beri çalıştığını belirterek, “Oğlum zaten beşinci sınıftan beri, daha temelden beri düzenli çalışıyordu. Tabi son sene LGS dolayısıyla biraz daha testlere, denemelere yönelik çalıştı. Öğretmenlerimizin de sağ olsunlar uzaktan öğretimde gösterdikleri çabalar neticesinde güzel bir başarı elde etti. Geleceğe dair şu an henüz netleşmiş bir planı yok. Genel olarak donanımlı bir birey olmak istiyor. Üniversite sınavında da başarısını devam ettirmek istiyor. Şu an birkaç lise aklımızda var. Biz de kendisiyle birlikte gitmeyi düşünüyoruz. Hem eğitimi hem de bizim için uygun bir liseyi seçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Yusuf Yıldız ise her yıl okullarından Türkiye birincilerinin çıktığını ifade ederek, “Muhammet Fatih Kablan’dan bu başarıyı bekliyorduk. Aslında beklentimizin olduğu başka öğrencilerimizde vardı, Öğrencimiz Fatih çok başarı bir öğrenci. Yaptığımız deneme sınavlarında genelde hep Adıyaman birincisi, ikincisi ya da ilk 10’da olan bir öğrencimizdi. Bu sınavda da başarı gösterdi. Kendisini, öğretmenleri ve ailesini kutluyorum” diye konuştu.

